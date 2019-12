Waregem investeert 100 miljoen euro: De Schakel wordt uitgebreid, een nieuwe brandweerkazerne en voor elke deelgemeente een kunstgrasveld Joyce Mesdag

18 december 2019

22u00 0 Waregem Waregem heeft zijn plannen voorgesteld voor 2020-2025. De stad investeert zo’n 100 miljoen euro, zonder de belastingen te verhogen. De grootste projecten zijn de uitbreiding van De Schakel, de bouw van de nieuwe brandweerkazerne, en de realisatie van vier kunstgrasvelden.

Het duurste project, dat wordt de uitbreiding van De Schakel, waar 5.200.000 euro voor vrijgemaakt wordt. Het gaat om het achterste deel, waar de bib vroeger gehuisvest werd. Of het een nieuwbouw dan wel renovatie wordt, dat wordt halverwege 2020 beslist. In het kader van die werken wordt 400.000 euro vrijgemaakt voor aanpassingen aan het auditorium van de Stedelijke Academie, zodat die ook kan gebruikt worden tijdens de werken aan de Schakel als alternatieve zaal.

Voor de bouw van de nieuwe brandweerkazerne wordt 3.500.000 euro vrijgemaakt, bovenop de 1.242.000 euro die overgezet wordt vanuit de vorige legislatuur. De start van die werken zouden in het najaar van 2020 starten. Daarnaast gaat ook 865.000 euro naar de verdere realisatie van de nieuwbouw voor politiezone Mira, waar Waregem deel van uitmaakt.

De drie deelgemeenten krijgen een kunstgrasveld, en ook het allereerste kunstgrasveld in Waregem wordt vervangen. 2.000.000 euro wordt daarvoor vrijgemaakt. De Racing krijgt 700.000 euro voor een nieuwbouw kleedkamers. De stad onderzoekt ook of het de burelen van de sportdienst niet kan herlokaliseren op de eerste verdieping van de sfeertribune van het voetbalstadion.

Een nieuwe groene toegangspoort tot het Pand

Het pleintje langs de Zuiderlaan, ter hoogte van het Regenboogstadion wordt heraangelegd tot en mooi autovrij pleintje. Samen met werken aan de Zuiderlaan zelf wordt daar 1.236.000 euro voor vrijgemaakt. De groenzone aan de stadionvijvers wordt uitgebreid ter waarde van 1.700.000 euro. De piramide in het Pand verdwijnt, en de groenzone wordt uitgebreid richting het pand, zodat die als het ware het Pand ‘binnenkomt’. 1.900.000 euro wordt voorzien voor de aankoop van gebouwen deze legislatuur. Zo denkt het bestuur al aan de voormalige post en de FOD, in het kader van de werken aan het Pand. De parking aan de Meersstraat wordt heraangelegd (1.500.000 euro) zodat dit ook een aantrekkelijk entrée wordt voor het stadscentrum.

Er staan een aantal belangrijke werken op stapel die vooral de veiligheid en mobiliteit van de fietser en zwakke weggebruiker ten goede moet komen: 2 miljoen euro voor de aanpak van de fietspaden in de Desselgemseweg, tussen de N382 en de N43. De heraanleg Franklin Rooseveltlaan mag 900.000 euro kosten (plus 796.000 euro uit de vorige legislatuur), het complex van de E17-N382 wordt samen met AWV aangepakt (stad maakt 825.000 euro vrij daarvoor), er komt in samenwerking met Wielsbeke een fietsbrug over de Leie in Beveren-Leie (500.000 euro voorzien), twee invalswegen -er moet nog bepaald worden dewelke- krijgen trajectcontrole voor 200.000 euro, en er wordt 500.000 euro opzij gezet voor de Stormestraat en de aansluiting met de Stationsstraat.

Ook qua andere wegenis- en rioleringswerken wordt er flink wat opzij gezet, voor onder meer de Roger Vansteenbruggestraat (1 miljoen euro), de Molenstraat (750.000 euro) en de Waregemstraat tussen de Evangelieboomstraat en Harelbekestraat (1.080.000 euro). Voor algemeen onderhoud en herstel wegen is er 4.200.000 euro voorzien, en voor wegeniswerken in voorbereiding van dossiers die de hogere overheid lanceert werd 4.200.000 euro opzij gezet.

3.032.000 euro gaat tenslotte naar de ombouw van de openbare verlichting in ledverlichting.