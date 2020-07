Waregem Horse Week houdt na twee edities op te bestaan Pieterjan Neirynck Patrick Lefelon

22 juli 2020

07u03 0 Waregem Na twee edities houdt de vijfsterrenjumping Waregem Horse Week op te bestaan. De coronacrisis bracht de moeilijke beslissing in een stroomversnelling. Normaal zou Waregem Horse Week van donderdag 24 september tot en met zondag 27 september plaatsvinden.

Maandagochtend werd de beslissing omtrent het faillissement van vzw Waregem Horse Week gepubliceerd in het Staatsblad. Burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) en bestuurder Pieter Dejager bevestigen het nieuws. “De coronacrisis is niet de oorzaak, maar wel een belangrijke factor. Een groot evenement als Waregem Horse Week is niet evident om te organiseren, vooral het nodige prijzengeld verzamelen is altijd lastig”, zegt hij. “Zelfs in normale tijden is sponsoring al een struikelblok en de crisis maakte dat niet eenvoudiger. Er waren lange tijd gesprekken met een grote partner, maar aan het begin van de coronacrisis haakte die helaas af.”

Ander concept

Nochtans bleken de twee recentste edities van Waregem Horse Week wel een succes. In 2018 ruilde de internationale vijfsterrenjumping Antwerpen in voor de Gaverbeekhippodroom. De eerste editie trok bijna 20.000 bezoekers. De editie van vorig jaar trok wat minder volk, door de minder gunstige weersomstandigheden. Een derde editie komt er zoals gezegd niet meer. “Hoewel we tevreden waren over de organisatie, zijn er geen plannen om in de eerstkomende jaren het evenement opnieuw te organiseren. Misschien wel in een ander concept”, maakt Dejager nog een opening.