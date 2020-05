Waregem Golf Club verwacht vanaf maandag dagelijks 300 spelers: “Het is hier veiliger dan in de Delhaize” Pieterjan Neirynck

03 mei 2020

07u59 0 Waregem Vanaf maandag mogen golfclubs weer de deuren openen. Dat is goed nieuws voor de circa 800 leden van Waregem Golf Club, die na twee maanden hun golfmateriaal van onder het stof mogen halen. Hoog tijd, vindt manager én coronaverantwoordelijke Frank Salembier. “We verwachten hier straks 250 tot 300 spelers per dag. En de omstandigheden zijn hier véél veiliger dan in de supermarkt.”

60 hectare aan grote open grasvelden. Behalve ‘uw kot’ bestaat er waarschijnlijk geen veiligere plaats voor het coronavirus. Toch was er hier de voorbije 8 weken niemand welkom om te golfen. “Half maart, tegelijk met de horeca, gingen we op slot”, vertelt Frank Salembier. Hij is manager van Waregem Golf, één van de 55 clubs die Vlaanderen telt. “Het schadebeeld van de verplichte sluiting schatten op 400.000 tot 500.000 euro. We hebben 45 prachtige golfdagen gemist, onze bar en ons restaurant zijn gesloten én er waren continu 5 personeelsleden in de weer om de terreinen piekfijn in orde te houden. Tel maar uit.”

9 holes

Maar kijk, vanaf maandag is buitensport opnieuw toegelaten. Gevraagd naar de belangrijkste regels, somt de coronaverantwoordelijke - het is een officiële titel binnen elke golfclub - die in één adem op. “Reserveren, contact vermijden en social distancing”, zegt Frank. “Het reserveren was voor ons niet nieuw. We werkten sowieso al met boeklijsten. Nu verloopt het wel wat anders: golfen is enkel mogelijk tussen 8.00 en 19.00 uur, zodat controle mogelijk is. Bovendien hebben we de terreinen opgedeeld in twee parcoursen. Waar een normaal spel uit 18 holes bestaat, kan iedere speler er nu maar 9 doen. Zo krijgt iedereen sneller de kans om langs te komen.”

Circulatieplan

Waregem Golf Club gaat overigens een stuk verder dan de maatregelen die de overheid verplicht oplegt. “Alle ballenwassers en vuilbakken zijn weg. Er is een circulatieplan uitgerold, zodat er overal eenrichtingsverkeer mogelijk is. En omdat iedereen op afspraak komt, kunnen we garanderen dat groepjes van drie spelers minstens op 300 meter van elkaar blijven”, stelt Frank. Er moet hem wel één ding van het hart. “Pas gisterenavond is het duidelijk geworden dat je altijd met dezelfde twee medespelers moet langskomen. We hebben dat nog moeten communiceren aan onze leden. Maar bon, we willen vooral vermijden dat het over enkele dagen al gedaan is met de pret.”

Oogje in ‘t zeil

Er zal daarom streng opgetreden worden tegen leden die er de kantjes vanaf lopen. “Samen met 10 vrijwilligers zal ik hier controleren. Onze vrijwilligers krijgen ontsmettingsmiddel, mondmaskers, handschoenen en een buggy om een oogje in het zeil te houden. Wie een ‘overtreding’ begaat, krijgt eerst een verwittiging. De tweede keer een schorsing van twee weken”, zegt hij stellig. “De regels zijn gekend. Ze staan bovenaan de website. Iedereen is verantwoordelijk. We moeten vermijden dat één lid het verpest voor alle anderen. Maar ik heb er vertrouwen in”, besluit Frank.