Waregem gaat virtuele gemeenteraad live uitzenden: “Waarom niet op Facebook?” Pieterjan Neirynck

27 april 2020

16u49 1 Waregem Iedere Waregemnaar zal de digitale gemeenteraad van dinsdag 5 mei van thuis uit kunnen bekijken via de website van de stad. “Nu de gemeenteraad voor de tweede keer via videoconferentie verloopt, willen we de inwoners toch de kans geven om de vergadering te volgen”, zegt schepen van Communicatie Pietro Iacopucci (CD&V).

De vorige gemeenteraad van 7 april verliep ook al via videoconferentie. Toen werd het systeem in allerijl getest door de administratie en de gemeenteraadsleden. Het grote publiek kon de virtuele zitting echter niet volgen. Deze keer kan dat wel. Oppositiepartij N-VA/Open Vld reageert tevreden met de oplossing. “Openbaarheid van bestuur is één van onze stokpaardjes. De vorige keer hadden we er begrip voor dat zoiets op korte tijd moeilijk te organiseren was door de administratie”, zegt fractieleider Michiel Vandewalle.

Facebook

“Het is wel spijtig dat de livestream enkel via de website te volgen is. Waarom ook niet op Facebook? Het is begrijpelijk dat het stadsbestuur een officieel kanaal gebruikt, maar via sociale media kan je veel meer burgers bereiken. Ik hoop dat deze oplossing nog bekend gemaakt wordt op de Facebookpagina of via het informatieblad De Sprong”, vervolgt Vandewalle. Schepen van Informatie en Communicatie Pietro Iacopucci geeft nog mee dat er in de volgende dagen extra communicatie zal volgen.