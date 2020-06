Waregem gaat alle deelgemeenten en wijken af met Tournee Congé Pieterjan Neirynck

26 juni 2020

13u34 10 Waregem Door de annulatie van de Waregem Koerse Feesten zal de zomer een stuk rustiger dan normaal verlopen. Maar helemaal niets doen, is geen optie in Waregem. De stad organiseert daarom zeven weekends met zomerse activiteiten in alle deelgemeenten en de belangrijkste wijken. Dat gebeurt toepasselijk onder de noemer Tournee Congé.

“Het concept is elk weekend hetzelfde. Op vrijdag en zaterdag wordt één welbepaalde plek in Waregem omgetoverd tot een gezellige ruimte waar spel, sport, muziek en plezier centraal staan”, legt burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) uit. Zo zal de omgeving verkeersvrij zijn om speelstraten met extra spelmateriaal mogelijk te maken. “We plannen ook workshops, waarvan de invulling heel divers is. Van yoga tot TikTok en alles ertussen. Daarnaast komen de medewerkers van de bibliotheek telkens een sappig of spannend verhaal voorlezen, vanop een bijzondere locatie.”

Kunst en muziek

Ook cultuur komt ieder weekend aan bod. Enerzijds is er het hedendaags schrijn van het Gentse kunstenaarsduo Robbert&Frank. Zij werken vaak met beeldende kunst, video, theater en performances. Anderzijds is er ruimte voor muziek, met op vrijdag lokaal (Waregems) talent dat het beste van zichzelf mag geven. Op zaterdag staat cultuurcentrum De Schakel telkens in voor een optreden van een nationale artiest. Een tipje van de sluier oplichten over de optredens die we mogen verwachten, kan het stadsbestuur helaas nu nog niet.

Desselgem krijgt de eer om Tournee Congé als eerste te ontvangen op vrijdag 10 en zaterdag 11 juli. Daarna volgen Nieuwenhove (17 en 18 juli), het Gaverke (24 en 25 juli), Beveren-Leie (31 juli en 1 augustus), De Biest (7 en 8 augustus), Sint-Eloois-Vijve (14 en 15 augustus). De grote afsluiter vindt uiteindelijk plaats in het stadscentrum op 21 en 22 augustus. Tournee Congé speelt zich steeds af in de omgeving van het kerkplein, behalve in Desselgem, waar de omgeving van ontmoetingscentrum De Coorenaar mag dienstdoen als evenemententerrein.

Reservatie verplicht

Toch blijft het ook tijdens de zomermaanden oppassen met de coronamaatregelen. “We organiseren deze evenementen op een gecontroleerde manier. Dat betekent niet alleen ontsmetten, handhygiëne en voldoende afstand houden, maar ook reservatie. Zo kan iedereen met een gerust hart zijn of haar plekje reserveren en genieten”, besluit burgemeester Kurt Vanryckeghem. Reserveren kan via de website van Tournee Congé.