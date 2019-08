Waregem Expo klaar voor W-Fest: organisatie mikt

op 30.000 bezoekers Christophe Maertens

12 augustus 2019

17u28 0 Waregem In Waregem Expo is de opbouw voor het vierdaagse muziekfestival W-Fest volop bezig. De nadruk van het evenement ligt vooral op new wave en synthpop. De organisatoren mikken op 30.000 bezoekers. “We brengen heel veel groepen uit de jaren tachtig en wie het een beetje volgt, weet dat die nog heel actief zijn.”

Muziekfanaten die hun jeugd beleefden in de jaren tachtig van de vorige eeuw, zullen ongetwijfeld herinneringen hebben aan new wave en synthpop. Liefhebbers die dat nog allemaal eens opnieuw willen beleven, kunnen vanaf donderdag terecht op het vierdaagse W-Fest. Dat festival vindt voor het eerst in Waregem plaats, nadat het eerder al drie keer elders op poten werd gezet. De eerste editie vond in Wortegem-Petegem plaats en de twee volgende in Amougies (Mont-de l’ Enclus).

30.000 bezoekers

“We hebben daar een mooie tijden beleefd, maar we bleven groeien en mikken ondertussen op meer dan 30.000 bezoekers”, zegt Erik De Ridder. “Uitwijken was de enige optie. In Waregem bevinden we ons veel dichter bij bedrijven waarmee we kunnen samenwerken. Ook de nabijheid van de E17 en het treinstation deden ons voor de West-Vlaamse stad kiezen. Ook het feit dat er ruimte is om te kamperen, is een troef. Ons publiek staat doorgaans niet graag in de modder en daarom hebben we een fijne oplossing gevonden in en rond de site Waregem Expo. Daar zijn mogelijkheden zowel binnen als buiten.”

Grote namen

W-Fest heeft heel wat bekende namen op de affiche staan. Zo zakken op donderdag onder meer The Stranglers en Echo and the Bunnymen naar Waregem af. Op vrijdag prijken Nik Kershaw en Howard Jones op de affiche. De topdag is zaterdag met onder meer The Human League en Killing Joke. Op de slotdag doet Jimmy Somerville zijn ding. “Wie die groepen een beetje volgt, weet dat ze nog heel actief zijn”, zegt organisator Erik De Ridder. “In Engeland en Duitsland staan veel van die bands heel regelmatig op het podium. Op dat vlak blijft België een beetje achter.” Op het festival zijn ook heel wat Belgische bands te zien, zoals Siglo XX, Schmutz, Wispering Sons en Kortrijks hoop in bange dagen: Definitivos.

“Het grootste deel van ons publiek is tussen de 45 en 55 jaar oud, maar iedereen is welkom natuurlijk”, zegt de organisator. “Wel willen we vooral de nadruk leggen op sfeer, naast de goede muziek uiteraard. Wie mijn favorieten zijn? Och, er is elke dag iets dat mij kan bekoren. Maar ik ga vooral voor de lach op het gezicht van de toeschouwers. Als ik dat zie, dan weet ik dat we goed zitten.” Een dagticket kost 60 euro. Enkel zaterdag is al volledig uitverkocht. Meer info: https://www.w-festival.com.