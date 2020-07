Waregem bergt digitale gemeenteraad op: “Voorstander zijn van livestreaming, maar tegenstemmen, dat is tjeverij” Pieterjan Neirynck

07 juli 2020

21u24 0 Waregem De Waregemse gemeenteraad ging dinsdagavond van start met een stevige discussie. Die ging voor de gelegenheid niet over inhoudelijke materie, maar wel over het toekomstige verloop van de zitting. Oppositiefractie N-VA/Open Vld pleitte opnieuw voor een permanente livestream vanuit de Raadzaal in het stadhuis. Meerderheidspartij CD&V toonde zich een koele minnaar van dat idee.

Door de coronacrisis vonden de gemeenteraden van april, mei en juni virtueel plaats. De eerste videoconferentie was enkel toegankelijk voor gemeenteraadsleden, de twee andere zittingen waren live te volgen via YouTube. Daarmee werd een stokpaardje van oppositiepartij N-VA/Open Vld tijdelijk bewaarheid. Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn, kan de gemeenteraad weer fysiek bijeenkomen. Toch pleit de oppositiepartij voor een permanente video-installatie, zodat burgers de vergadering op afstand kunnen volgen. In december stemde de meerderheid een gelijkaardig voorstel van fractieleider Michiel Vandewalle al eens weg.

De gemeenteraad van mei werd live gevolgd door meer dan 1.700 mensen, de vergadering van juni kon op net geen duizend geïnteresseerden rekenen. “De interesse in de gemeenteraad doet me plezier, want dit is toch het hart van de democratie”, betoogde Vandewalle. “De laatste dagen kreeg ik verschillende keren de vraag of de zitting opnieuw live te volgen was. Ik merkte ook dat de geesten onder de raadsleden van de meerderheid ondertussen gerijpt zijn. Zo toonden Bart Kindt en Kurt Vanryckeghem zich enthousiast over livestreaming, al ging het bij de burgemeester wel over de videomogelijkheden van het Vlaams Parlement”, klonk het cynisch.

Voldoende transparantie

Sp.a, Vlaams Belang en Groen schaarden zich achter het agendapunt van Vandewalle. Raadslid Inge Vandevelde (Groen) toverde zelfs een tijdelijke oplossing uit haar hoed. “We hebben iemand bereid gevonden om de gemeenteraad vanavond live uit te zenden. Maar we willen daar wel de toestemming voor vragen”, klonk het. De burgemeester verwierp die vraag met een korte “we laten de gemeenteraad zoals gewoonlijk verlopen”. Ook op lange termijn zit een livestream er niet aan te komen, stipte CD&V-fractieleidster Margot Desmet aan. “We gaan tegenstemmen op dit punt. We zijn van mening dat het huidige aanbod voldoende garanties biedt om de transparantie te verzekeren”, zei ze.

Tjeverij

Vandewalle kon zich niet vinden in de argumentatie van de meerderheid. “Ik wil echt een oproep lanceren om te stemmen naar eigen mening”, zei hij. Toen Bart Kindt (CD&V) nadien tussenkwam om te melden dat “de partij naar buiten komt met een consensus, die intern overlegd wordt”, reageerde de fractieleider van N-VA/Open Vld bijzonder misnoegd. “Het stoort mij enorm dat er hier volop aan ‘tjeverij’ wordt gedaan”, klonk het. N-VA/Open Vld, Groen, Vlaams Belang en sp.a stemden voor de aanpassing van het huishoudelijk reglement, CD&V blokte het agendapunt uiteindelijk af.