W-Fest vervangt festival door aparte concerten: “Ziekenhuispersoneel bedanken met gratis toegangstickets” Pieterjan Neirynck

01 mei 2020

16u39 0 Waregem Hoewel het populaire muziekfestival W-Fest deze zomer niet kan doorgaan, blijft de organisatie niet bij de pakken neerzitten. Het vierdaagse evenement wordt vervangen door twee kleinere evenementen in september. “En we willen de coronahelden bedanken voor hun inzet door hen een gratis ticket aan te bieden”, vertelt organisator Erik De Ridder.

Aan het begin van de lockdown in ons land, maakte de organisatie bekend dat de vijfde editie van W-Festival van eind mei naar 14 tot 17 augustus zou verhuizen. “We willen het zekere voor het onzekere nemen. Er komen normaal gezien 20.000 mensen naar ons evenement, hopelijk zelfs 30.000", klonk het op 20 maart in deze krant. Maar het coronavirus - en de federale regering - hebben daar anders over beslist. Nog zeker tot eind augustus zijn alle massa-evenementen verboden. En ook daarna is het lot van grote evenementen twijfelachtig.

Warmtecamera’s

Organisator Erik De Ridder gooit het daarom over een andere boeg, met twee kleinere concerten. Op donderdag 3 september komen The Jacksons langs in Waregem Expo, op vrijdag 4 september gaat W-Day door. Dat is een miniversie van het geschrapte W-Festival. “Hoeveel bezoekers we ontvangen, is nog niet uitgemaakt. De regering moet eerst duidelijkheid scheppen, al zullen we de nodige maatregelen nemen. We zouden werken met warmtecamera’s, er zullen dispensers met handalcohol en mondmakers voorhanden zijn. En we overwegen zelfs om iedereen verplichte zitplaatsen te geven”, zegt hij.

Waarom ziekenhuispersoneel een gratis ticket krijgt? Dat is een open deur intrappen, hé. Ze verdienen het meer dan ooit. Erik De Ridder

W-Fest voorziet ook een speciale actie voor zorgverleners. Alle ziekenhuismedewerkers uit de ruime regio rond Waregem maken aanspraak op een gratis ticket. “Deze mensen verdienen zoiets meer dan wie ook. Ze hebben kommer en kwel meegemaakt, dus we willen hen iets bieden om naar uit te kijken. Alle ziekenhuizen uit Gent, Oudenaarde, Deinze, Tielt, Kortrijk en Roeselare tellen mee. We contacteren zelf de directies, zodat niemand vergeten wordt”, zegt Erik. Wat dan met personeelsleden uit woonzorgcentra of thuisverplegers? “Tja, uiteraard hebben deze mensen ook hard gewerkt. Maar we moeten ergens een lijn trekken. En voor ons ligt die bij de ziekenhuizen.”

12 tot 15 augustus 2021

Nog dit: het meerdaagse W-Festival verkast naar volgende zomer. De vijfde editie vindt plaats van 12 tot 15 augustus op de site van Waregem Expo. Mensen die al een ticket kochten, mogen op beide oren slapen. “Met uitzondering van een aantal bands, blijft de line-up in grote lijnen dezelfde. Alle festivalgangers hebben de mogelijkheid om hun ticket te bewaren tot volgend jaar, of zelfs de editie van 2022. Niemand raakt zijn geld kwijt”, aldus De Ridder.