W-Fest laat new wave fans tweede jeugd beleven Christophe Maertens

18 augustus 2019

10u34 34 Waregem Dit weekend heeft in Waregem het festival W-Fest plaatsgevonden, een muziekevenement met vooral new wave en synthpop. Heel wat fans zakten af naar Waregem Expo voor het vierdaagse muziekfeest. Een iets is duidelijk: het muziekgenre uit de jaren tachtig is lang niet dood.

New wave, het muziekgenre dag zijn hoogtepunt kende in de jaren 80 van de vorige eeuw, is lang niet dood. Dat blijkt althans op het W-Fest, dat dit weekend plaatsvindt in Waregem. De fans zijn wat ouder geworden, maar ze staan er nog steeds. Zoals Veronique Deglorie (54) uit Kortrijk. “Het is niet dat ik een diehard fan ben, maar het is echt muziek uit mijn jeugd. Mijn vriend is met deze muziek opgegroeid, en daarom zijn we er hier graag bij.” Veronique zou graag onder meer de Human League zien. “Verder ken ik niet zo heel veel groepen, maar de sfeer zit goed.”

Op de affiche van het festival staan naast grote namen als The Stranglers, Echo and the Bunnymen, Nik Kershaw, Howard Jones, The Human League, Killing Joke en Jimmy Somerville, heel wat Belgische groepen, zoals Kortrijks hoop in bange dagen: Definitivos. Jean-Paul Schiettecatte (57) uit Oudenaarde zat 40 jaar geleden nog aan de toog met Frank Holvoet, de bassist van The Definitivos. “Het was een vriend van mijn schoonfamilie. Ik ben blij dat ik ze eens terugzie.”

“Ik ben van in de jaren 80 new wave fan en ik ben er bij van de eerste editie van W-Fest, toen nog in Wortegem-Petegem. Het jaar daarop ben ik zelf beginnen sponsoren, en ook dit jaar doe ik dat.” Jean-Paul runt een schilderbedrijf. “Ik vind het zeker niet jammer dat W-Fest de verhuis naar Waregem maakte. In heel Vlaanderen en zeker in Wallonië worden heel wat new wave optredens georganiseerd. Ik zou bijvoorbeeld ook naar Luik rijden om een concert te zien. We mogen geen vijf jaar meer wachten he, of die gasten zijn er niet meer.”

Jean-Paul vindt de affiche van het festival uitstekend. “The Stranglers waren heel goed, ook Killing Joke en uiteraard de Human League staan op mijn lijstje. Het enige wat ik wat minder vond, was Echo and the Bunnyman. Die mannen kwamen gewoon hun ding doen zonder veel enthousiasme. Dat vond ik een beetje jammer, want dat is toch een topgroep.”

“Dat het genre nog zo leeft? Op de radio hoor je het inderdaad niet veel meer, maar de scene onderhoudt zichzelf, door veel optredens en festivals. De muziek staat er na al die jaren nog altijd.”