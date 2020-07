Vrouw en kind naar ziekenhuis na botsing op Expresweg



Alexander Haezebrouck

09 juli 2020

07u18 0 Waregem Op de Expresweg in Waregem botsten woensdagavond omstreeks 17 uur een kop- staartbotsing tussen een Ford Ranger met aanhangwagen en een personen wagen. De bestuurster van de auto werd met pijn aan de nek samen met een kind dat ongedeerd bleef afgevoerd naar het ziekenhuis.

De botsing ontstond ter hoogte van het kruispunt met de Vredestraat in de richting van Wielsbeke. De bestuurder van de Ford werd verrast toen de automobiliste plots in de remmen ging bij een oranje licht. Hij kon een aanrijding niet meer voorkomen en knalde achteraan tegen de auto. Door de klap werd de achterruit van de auto verbrijzeld. De bestuurster werd met pijn aan de nek afgevoerd naar het ziekenhuis. Net zoals een kind dat mee in de auto zat maar ongedeerd bleef. Door het ongeval ontstond al snel een lange file. Tijdens de afhandeling van het ongeval was er op de parking van Delsport ook nog een lichte aanrijding tussen een manoeuvrerende koerier en een Porsche Panamera.