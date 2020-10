Vrouw (25) terecht voor verkoop designerdrugs ‘met Waregem Koerse promo’ LSI

Bron: LSI 0 Waregem 1 voor 30 en 25 voor 525 euro. Dat was de ‘Waregem Koerse promo’ waarmee een 25-jarige vrouw in de zomer van 2019 de designerdrugs mepehdrone in de streek van Waregem en Deerlijk aan de man probeerde te brengen. Samen met een kompaan riskeert ze nu tot 15 maanden celstraf.

Nanou L. startte met de verkoop van drugs in april 2019. Ze gebruikte zelf ook en kocht het spul aan bij een dealer in Zulte. Steeds grotere hoeveelheden gingen via Whats App door haar handen. Eind augustus was het tijd voor een ‘Waregem Koerse promo’, vond ze. Hoe meer pillen, hoe goedkoper de eenheidsprijs, die normaal op 35 euro per stuk lag. Het duurde niet lang vooraleer een huiszoeking en aanhouding een einde maakte aan het verhaal. Nanou L. vloog één maand achter de tralies. Klant Nils D. (26) uit Tielt, die zelf ook wat spul aan vrienden verkocht, bleef twee maanden in de cel. Hij ontkende dat hij samen met L. om de drugs reed. De openbare aanklager wil 10.000 euro drugsgeld en een Audi A1 verbeurd verklaard zien. Vonnis op 3 november.