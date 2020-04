Vrijwilligster Ellen regelt optreden voor zorgpersoneel en bewoners van rusthuis Acropolys Pieterjan Neirynck

23 april 2020

16u47 12 Waregem Een stralende zon en enkele Vlaamse meezingers. Meer was er donderdag niet nodig om de 42 personeelsleden en de 56 bewoners van woonzorgcentrum Acropolys in Waregem een fijne namiddag te bezorgen. Vrijwilligster Ellen Mestdagh (36) regelde het optreden, uit dankbaarheid voor het zorgpersoneel.

Ellen werkt sinds de uitbraak van de coronacrisis als tijdelijk geregistreerd vrijwilliger in het rusthuis. “Normaal werk ik op de kinderboerderij van Deerlijk. Nu ik tijdelijk werkloos ben, heb ik nogal wat extra tijd. Ik wou die dan ook nuttig besteden door hier een handje toe te steken”, vertelt ze. Onder de indruk van wat de zorgverleners in het rusthuis elke dag klaarspelen, maakte Ellen werk van een muzikale verrassing. Ze nodigde zangeres Carin Care uit en regelde op eigen houtje de toelating van burgemeester Kurt Vanryckeghem.

Niet enkel het personeel en de bewoners genoten van het optreden, ook de directie blikt tevreden terug op het ontspanningsmomentje. “Toen Ellen het idee kwam voorstellen, heb ik geen moment getwijfeld. Het is fijn dat mensen als Ellen met zoveel inzet komen meehelpen en onze personeelsleden een hart onder de riem willen steken”, zegt directrice Leen Dejagere.

Coronavrij

In tegenstelling tot het zwaar getroffen woonzorgcentrum De Meers, telt rusthuis Acropolys trouwens nog geen enkele coronabesmetting. “We zijn inderdaad nog altijd Covid-vrij. Dat heeft te maken met onze snelle beslissing om meteen bezoek te verbieden. Maar we mogen niet naïef zijn. Het is een kwestie van geluk, en het is nog altijd mogelijk dat er iemand besmet raakt in het woonzorgcentrum. Al hoop ik uiteraard van niet”, aldus de directrice.

Bekijk hieronder een korte video van het optreden:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.