Vrijwilligers nodig voor plantjesweekend tegen kanker Peter Lanssens

10 september 2019

09u08 0

De socio-culturele vereniging Curieus Waregem verkoopt op 14 september azalea’s aan 7 euro het stuk, voor Kom op tegen Kanker. Dat gebeurt op de zaterdagmarkt op de Markt en aan de ingang van Colruyt in de Noorderlaan. Er zijn wel nog vrijwilligers nodig, om de struikjes mee te helpen verkopen komende zaterdag. Wie tijd heeft om zich als vrijwilliger in te zetten of nog vragen heeft over het plantjesweekend: curieuswaregem@skynet.be.