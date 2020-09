Vrije basisschool Gaverke doet dienst als speelterrein voor Chiro Gaverke Beregoed Pieterjan Neirynck

17 september 2020

09u13 1 Waregem Chiro Gaverke Beregoed uit Waregem maakt zich op om vanaf zondag opnieuw aan de slag te gaan. De aanpak in verschillende bubbels blijft behouden, nadat het bivak afgelopen zomer zonder problemen verliep. “Er liggen verschillende scenario’s klaar, maar we zijn vooral blij dat we onze werking kunnen heropstarten”, vertelt groepsleider Robbe Vandenbussche.

De Waregemse jeugdbeweging slaagde er afgelopen zomer in om het jaarlijkse kamp coronavrij te houden. “Een bewijs dat onze coronamaatregelen, die we nu doortrekken over het hele jaar, werken”, vindt volwassen begeleider Tom Wauters. “We hadden het voordeel van een ruime kampplaats om alle bubbels strikt gescheiden te houden. Met dank aan de vrije basisschool Gaverke kunnen we dit jaar extra speelterreinen benutten. Daarnaast zien we erop toe dat iedereen vaak de handen wast én houden alle aanwezigheden nauwgezet bij in een logboek.”

Omdat de Chiro niet mag ‘rekruteren’ in de basisscholen, verloopt de zoektocht naar nieuwe leden iets moeizamer. “Nieuwe leden zijn absoluut welkom”, beklemtoont groepsleiders Arnaud Bogaert en Robbe Vandenbussche. “Het jaarthema is deze keer ‘onvoorSPELbaar’, een perfecte knipoog naar hoe corona onze werking heeft getroffen”, klinkt het. Geïnteresseerde kinderen en jongeren zijn zondag om 14 uur welkom aan het Stedelijk Ontmoetingscentrum Gaverke, mét een mondmasker voor +12-jarigen.