Vrije basisschool Desselgem heeft buitenklas klaar: “Zelfs in de winter gaan we hier lesgeven” Pieterjan Neirynck

14 september 2020

15u28 1 Waregem Sinds kort heeft de vrije basisschool Desselgem er een nieuwe lesruimte bij. Een afdakje dat dienst deed als polyvalente ruimte gaat nu door het leven als de buitenklas, inclusief een digitaal bord.

Door de coronamaatregelen is het aangewezen dat klaslokalen heel vaak geventileerd worden om het risico op besmettingen zo laag mogelijk te houden. Maar de Desselgemse basisschool in de Liebaardstraat heeft een nog betere oplossing gevonden. “We hebben onze voormalige knutselhoek en leeshoek op de speelplaats omgetoverd tot een buitenklasje. Het leek ons een ideale kans om ervoor te zorgen dat onze leerlingen nog vaker een frisse neus kunnen halen. Nu is één van onze klassen de maaltafels aan het inoefenen, maar in principe kan elke soort les hier doorgaan”, zegt directrice Kim Deplancke.



De kortstondige nazomer, waarvan we deze week kunnen genieten, speelde niet mee in de beslissing om een buitenklas in te richten. “Het is zelfs de bedoeling om het volledige schooljaar lessen in openlucht te laten plaatsvinden. Vanaf deze week hebben we een vast rooster, waarbij alle klassen en leerkrachten de keuze krijgen om even naar buiten te verplaatsen. Een uurtje is genoeg. En bij slecht weer? Het is niet verplicht, natuurlijk. We overwegen wel nog om wat extra beschutting tegen regen te voorzien”, besluit de directrice.