Vrachtwagen verliest liters mazout Alexander Haezebrouck

16 juli 2020

In de Blommestraat in Desselgem brak een leiding van een mazouttank van een vrachtwagen omstreeks 10.45 uur. Door een breuk in de mazouttank lekte mazout op de openbare weg in de riolering. De brandweer snelde ter plaatse om de olie weg te spuiten. De vrachtwagen verloor enkele tientallen liters.