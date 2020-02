Vrachtwagen knalt op stilstaande bestelwagen op E17, snelweg tijdje afgesloten LSI

06 februari 2020

21u40

Bron: LSI 0 Waregem Op de E17 in Waregem is donderdagavond rond 19.30 uur een Franse vrachtwagen achteraan op een bestelwagen geknald. De automobilist van de bestelwagen raakte gewond.

Naar verluidt stond de bestelwagen van outsourcingsbedrijf Forces for Industry uit Brugge na pech of een ongeval stil op de rechterrijstrook. “Een levensgevaarlijke situatie”, stond al vrij snel op Facebook te lezen. Dat bleek ook al gauw want een Franse vrachtwagen kon de bestelwagen niet meer uitwijken en knalde er achteraan op. De bestelwagen vloog tientallen meters verder. Brokstukken vlogen over de hele snelweg waardoor maar liefst zeven andere voertuigen ook schade of lekke banden opliepen. De politie sloot de E17 richting Frankrijk een tijdlang voor alle verkeer af aan de afrit van Kruishoutem. Op die manier kon de brandweer de brokstukken opruimen en konden strooiwagens het natte wegdek preventief strooien. De inzittende man uit de bestelwagen is afkomstig uit Harelbeke en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Hij verkeerde niet in levensgevaar. Zijn verhoor zal duidelijk moeten maken waarom hij precies net voor de afrit in Waregem stil stond op de rechterrijstrook.

Rond 22u was de snelweg opnieuw volledig vrij.