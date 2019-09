Voorzitter Jong N-VA versterkt Rodenbachfonds: “Nederlands heft taalbarrières tussen buren op” Peter Lanssens

23 september 2019

10u46 1 Waregem Glen De Waele, voorzitter van Jong N-VA in de regio Waregem, is in de raad van bestuur van het Rodenbachfonds verkozen. Het Rodenbachfonds, een van de vijf Vlaamse cultuurfondsen, concentreert zich op wat leeft rond de Nederlandse taal en Vlaamse cultuur, in de lokale gemeenschap.

“Mijn bestuursmandaat is een volgende logische stap om mij in te zetten voor de Vlaamse geschiedenis, cultuur en identiteit in onze streek”, zegt Glen De Waele, historicus van opleiding. “We hebben door Nederlands te leren en te spreken letterlijk een gemeenschappelijke taal. Waardoor taalbarrières tussen buren opgeheven kunnen worden en verschillende culturen in interactie treden met elkaar. Ik heb veel goesting om mijn schouders onder dit project te zetten”, aldus Glen De Waele. Het Rodenbachfonds draagt naar eigen zeggen ook bij aan de betrokkenheid, samenhorigheid en solidariteit in een diverse en veranderende samenleving.