Voorwaarden voor alcoholverslaafde man

na agressie tegen agenten LSI

22 mei 2019

17u19

Bron: LSI 0 Waregem Een 50-jarige man uit Waregem heeft van de rechter in Kortrijk een celstraf van zes maanden gekregen voor agressie tegen de politie. Als hij zich aan enkele voorwaarden houdt, blijft de straf voorwaardelijk. Francy V. heeft vooral te kampen met depressies en een alcoholprobleem.

Op 3 januari 2019 liep bij de politie een noodoproep binnen vanuit een woning in de Lijsterlaan in Waregem. De dochter en zoon van Francy V. bleken doodsbang voor hun dronken vader. Maar toen hij agenten zag, werkte dat als een rode lap op een stier. “Zijn broer is agent en stalkt hem al jarenlang”, verklaarde de zoon van V. dat gedrag van zijn vader. V. wou zich niet overgeven en dreigde met een baseballknuppel. Uiteindelijk moest pepperspray gebruikt worden om hem in bedwang te houden. Alcohol blijkt de grote boosdoener bij V. Ook op 2 juni 2018 liep het fout bij een politie-interventie. De afgelopen drie maanden kwam het nog tot twee bestuurlijke opsluitingen omwille van openbare dronkenschap.