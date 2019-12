Voorwaardelijke celstraf voor moeder voor slaan en schoppen dochter op Markt LSI

03 december 2019

15u09

Bron: LSI 0 Waregem Een 38-jarige vrouw uit Waregem is door de rechter in Kortrijk bij verstek veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van acht maanden voor het slaan en schoppen van haar 9-jarige dochter.

Op 25 augustus 2018 merkte een passant op de Markt van Waregem op dat K.R. een meisje aan het slaan en schoppen was. Toen de politie ter plaatse kwam, leek het meisje angstig. Diegene die haar sloeg, was haar moeder. Ze leek zich van geen kwaad bewust en schoof de schuld in de schoenen van het “onhandelbare” kind. Ze daagde niet op voor het proces in Kortrijk. Een schadevergoeding van 800 euro moet op een geblokkeerde rekening gestort worden tot het meisje meerderjarig is.