Voorwaardelijke celstraf en boete voor verkeersagressie tegen brandweerman LSI

27 mei 2019

16u03

Bron: LSI 0 Waregem Een duo uit Wevelgem is door de rechtbank in Kortrijk veroordeeld voor (verkeers-)agressie tegen een Waregemse brandweerman. De grootste geweldenaar kreeg vijf maanden voorwaardelijke celstraf en een effectieve boete van 400, zijn kompaan kwam er zonder straf van af.

Op 25 augustus 2017 had de brandweerman rond 20.30 uur er net zijn shift opzitten toen hij met zijn tienerdochter in de auto naar huis reed. Aan feestzaal Ter Torre op ’t Gaverke verlieten Geoffrey L. en Tom L. uit Wevelgem net de horecazaak. L. was duidelijk opgefokt en gooide een verkeersbord voor de auto van de brandweerman op de weg en sloeg op het voertuig. Toen de brandweerman halt hield en uitstapte om verhaal te halen, werkte Tom L. hem met een voetveeg tegen de grond. Geoffrey L. haalde nog een matrak uit de wagen, maar Tom L. kon verhinderen dat zijn vriend het wapen gebruikte. Ze stapten in de wagen en reden weg. Geoffrey L. daagde niet op de rechtbank op, hij kreeg de zwaarste straf. Tom L. deed dat wel. “Ik wou Geoffrey naar huis brengen omdat hij na een ruzie in de feestzaal agressief was”, vertelde hij aan de rechter. “Alles wat ik heb gedaan was om verdere escalatie van de ruzie te vermijden.” De rechter veroordeelde hem toch, maar gaf hem de gunst van de opschorting. De brandweerman liep bij de schermutseling een gebroken pols op.