Voormalige zaakvoerder van carwash vrijgesproken voor mensenhandel Siebe De Voogt

25 oktober 2019

14u48 0 Waregem De voormalige zaakvoerder van Meise Car Wash in Waregem is in de Brugse rechtbank vrijgesproken voor mensenhandel. De rechter achtte het niet bewezen dat de werknemers onder meer op de grond moesten slapen. Jamil B. kreeg wel 19.200 euro boete, waarvan de helft met uitstel, voor andere sociale inbreuken.

Tijdens verschillende controles vorig jaar werd volgens het arbeidsauditoraat telkens vastgesteld dat Jamil B. illegalen tewerk stelde. “Het ging om mensen op de dool zonder vaste verblijfplaats of verblijfsstatuut”, sprak de arbeidsauditeur. “Ze kregen zo’n 3 euro per uur uitbetaald en hadden geen aangepaste kledij of schoeisel gekregen. Beklaagde buitte de slachtoffers ernstig uit. De naam van zijn bedrijf circuleerde bij mensen met een precair verblijfsstatuut. Zij zagen een job in zijn carwash als ultiem redmiddel om aan centen te geraken. Ze hadden geen keus en waren blij met een habbekrats.”

Volgens het arbeidsauditoraat maakte Jamil B. zich schuldig aan mensenhandel. “In een kantoortje achteraan de zaak lagen matrassen op de grond. Op de vloer waren schimmelvlekken te zien en in het gebouw heerste ook een vochtproblematiek.” De verdediging vroeg met succes de vrijspraak voor mensenhandel. “Nergens blijkt uit dat de werknemers in dat kantoortje moesten leven. Ook de bewering dat zij slechts 3 euro per dag verdienden klopt niet.” Bij een laatste controle op 13 november vorig jaar werd de carwash in beslag genomen. Begin januari werd de zaak vrijgegeven, nadat Jamil B. de situatie had geregulariseerd. Volgens z’n advocaat werkt zijn cliënt intussen voor een carwash in Nijvel, maar is hij niet van plan om ooit nog zelfstandige activiteiten uit te voeren.