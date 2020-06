Voormalige ‘So You Think You Can Dance’-deelnemer opent winkel voor sport- en danskledij Pieterjan Neirynck Charlotte Degezelle

16 juni 2020

19u11 5 Waregem Ricardo Oliveira Ferreira (26), de drijvende kracht achter dansschool Dançar en entertainmentbureau Dançar Productions, heeft er een extra project bij. In de Leenakkerstraat in Beveren-Leie opent hij deze zomer een winkel, waar hij de sport- en danskledij van zijn kledinglijn Creativo aan de man brengt.

De professionele danser heeft een palmares om ‘u' tegen te zeggen. Ricardo was achtergronddanser tijdens Junior Eurosong in 2009, draaide een tijdje mee in de liveshows van VTM-programma ‘So You Think You Can Dance’ en danste in de schaduw van K3. Daarnaast richtte hij met zijn vriendin Melissa Debouvere (25) dansschool Dançar op, met vestigingen in Roeselare en Deinze. Onder de merknaam Creativo riep hij begin dit jaar een kledinglijn in het leven, die vanaf deze zomer te bewonderen zal zijn in de Leenakkerstraat in Beveren-Leie. Creativo neemt er zijn intrek in het pand van de voormalige bruidswinkel La Sposa.

Op maat van de klant

“We hebben voor Beveren-Leie gekozen, omwille van de locatie. Niet te ver van Roeselare, tussen Kortrijk en Deinze in. Dat de autosnelweg E17 niet veraf is, vind ik ook een troef. Zo raken klanten uit Gent en Antwerpen hier vlot”, vertelt Ricardo. “Wie houdt van sport en gewone of juist ongewone sport- of danskledij zoekt, is bij ons aan het goede adres. Ook elke dansschool, sportclub of vereniging kan hier langskomen met concrete wensen voor gepersonaliseerde kledij of een uitgewerkt kostuum. Kwaliteit en betaalbaarheid staan bij ons voorop”, stelt hij. Het openingsweekend is gepland voor 15 en 16 augustus. Daarna zal de winkel op woensdagnamiddag, vrijdagnamiddag en zaterdag open zijn. Meer informatie vind je op de Facebookpagina van Creativo.