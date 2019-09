Voormalige jonge bodybuilder voor rechter na te zijn betrapt met doping Christophe Maertens

10 september 2019

10u02 0 Waregem Een gewezen bodybuilder (22) uit Waregem moet zich voor de rechter in Ieper verantwoorden nadat hij werd betrapt met doping. Bij een huiszoeking werd een grote hoeveelheid verboden producten aangetroffen. De beklaagde riskeert een zware geldboete.

Een celstraf van 3 maanden en een boete van zomaar 12.000 euro, dat is wat een twintiger uit Waregem riskeert voor het bezit en verkoop van doping. De man liep tegen de lamp toen op 22 mei 2015 op de luchthaven van Zaventem een verdacht pakje werd onderschept met als bestemming het kotadres van de vriendin van de beklaagde. Later volgde nog een tweede pakje met een fictieve naam naar hetzelfde adres. Bij een huiszoeking werd een grote hoeveelheid verboden spul gevonden. De man zegt niet te hebben verkocht, maar hij leverde wel aan vrienden. “Er zat geen georganiseerd netwerk achter”, aldus de verdediging. De twintiger zegt ondertussen te zijn gestopt met bodybuilding en de knop heeft omgedraaid. “Ik begon te beseffen dat ik met mijn gezondheid aan het spelen was.” De man volgt een opleiding en is een harde werker, aldus zijn advocaat. Hij hoopt op opschorting van straf, maar dat ziet de openbare aanklager niet meteen zitten. Vonnis op 14 oktober.