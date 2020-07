Voormalig zaakvoerder (64) van Natuurhuis Spillebeen overleden Pieterjan Neirynck

12 juli 2020

09u25 8 Waregem Philip Spillebeen, de voormalige zaakvoerder van Natuurhuis Spillebeen in Waregem, is vrijdag onverwacht op 64-jarige leeftijd overleden in het AZ Groeninge in Kortrijk.

Tot enkele jaren geleden was Philip het gezicht van Natuurhuis Spillebeen in de Waregemse Stationsstraat. Hij zette de biologische winkel in september 2016 stop, om zelf van een welverdiend pensioen te kunnen genieten. Daarvoor waren Philips ouders Fernand Spillebeen en Nicole Vanoosthuyse de uitbaters van Natuurhuis Spillebeen, dat in 1967 het levenslicht zag.

Philip Spillebeen laat een echtgenote Claudine Christiaens en dochter Stephanie achter. De uitvaartdienst vindt in besloten familiekring plaats.