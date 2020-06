Voormalig klooster blijft behouden, maar café De Gilde gaat na coronacrisis niet meer open Pieterjan Neirynck

03 juni 2020

16u54 1 Waregem Het voormalige klooster van de paters Oblaten in Nieuwenhove is dan toch gered van de sloophamer. Dat bleek dinsdagavond op de Waregemse gemeenteraad. Voor volkscafé De Gilde is er minder goed nieuws te melden: na de coronacrisis zal de zaak niet meer openen. “Mijn contract wordt niet verlengd”, zegt uitbaatster Ingrid Feys.

Even terug naar begin maart, toen 374 inwoners van Nieuwenhove een petitie ondertekenden tegen het verdwijnen van het voormalige klooster en het aanpalende volkscafé in de Remi Vanmeerhaeghestraat. Het stukje erfgoed zou plaatsruimen voor een bouwproject met zes woningen. Door de coronacrisis verdween de kwestie echter naar de achtergrond, tot oppositiepartij Groen dinsdagavond tijdens de gemeenteraad naar een stand van zaken polste. “De bouwaanvraag die destijds ingediend werd door de ontwikkelaar, is ingetrokken. En vanuit het beleid hebben we gevraagd om bij de nieuwe aanvraag rekening te houden met de erfgoedwaarde”, reageerde schepen van Onroerend Erfgoed Kristof Chanterie (CD&V).

Nieuw café?

Alleen komt de redding te laat voor cafébazin Ingrid Feys (52). Zij kreeg net voor Nieuwjaar de boodschap dat haar huurcontract op 1 juli afloopt. “Wij huren het café van Drankcenter Schotte, die het pand op zijn beurt huurt van het ACW (tegenwoordig Beweging.net, red.). En zij willen blijkbaar geen nieuwe overeenkomst afsluiten”, zegt Ingrid, wiens gezin noodgedwongen moest verhuizen naar Deerlijk. “Heel jammer. Over negen jaar zouden onze drie kinderen het huis uit zijn en waren we zelf de pensioenleeftijd genaderd. Nu moet ik nieuw werk zoeken. Als er een café vrijkomt, zal de drankenhandel ons meteen bellen. Het is maar de vraag wanneer zoiets zal gebeuren”, besluit de cafébazin teleurgesteld.