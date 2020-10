Voetganger in pikdonker aangereden door bestelwagen op zebrapad VHS

02 oktober 2020

Op een zebrapad vlakbij het kruispunt van de Kortrijkseweg met de Kerkdreef in Beveren-Leie is vrijdagmorgen rond zeven uur een voetganger aangereden. De man dwarste de straat toen hij gegrepen werd door een bestelwagen die in de richting van Harelbeke reed. De bestuurder, die niet te snel reed, had de voetganger in het pikdonker te laat opgemerkt. Het slachtoffer kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend en werd vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht. De man liep volgens de eerste informatie lichte verwondingen op. Door het ongeval was er wel een tijdlang hinder tijdens de ochtendspits.