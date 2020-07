Vlaams Belang wil Zomerterras Waregem op de schop Pieterjan Neirynck

07 juli 2020

23u00 0 Waregem Deze zomer mag geen enkele zomerbar de tenten opzetten in Waregem. Enkel voor Zomerterras, de tijdelijke pop-up die geld ophaalt voor het goede doel, heeft het stadsbestuur een uitzondering gemaakt. “Een doorn in het oog van de reguliere horeca”, stelde Vlaams Belang-raadslid Patrick Desmet tijdens de gemeenteraad van dinsdagavond.

Voor Rob Callens, Eline Coorevits, Simon Depraetere en Reinout Baetens was het lang nagelbijten of hun jaarlijks terugkerende pop-up dit jaar kon doorgaan. Sinds 2016 bouwen zij de groenzone aan het Leiesas in Sint-Eloois-Vijve tijdens de zomer een aantal weken om tot een gezellige bar. Zomerterras, want zo luidt de nieuwe naam, is dit jaar de enige pop-up die open mag gaan. Behalve het feit dat de initiatiefnemers vorig jaar al een vergunning kregen, speelt ook mee dat de vrienden hun opbrengsten aan het goede doel schenken. Dit jaar zamelen de initiatiefnemers geld in voor hun deelname aan de 100 kilometer-run voor Kom op tegen Kanker.

Niet-commercieel

Tijdens de gemeenteraad toonde Vlaams Belang zich ontgoocheld over de beslissing om die ene zomerbar toe te laten. “Voor de reguliere horeca, die het zeer moeilijk had, is dit echt een doorn in het oog”, betoogde raadslid Patrick Desmet. Schepen van Feestelijkheden en Evenementen Pietro Iacopucci (CD&V) reageerde dat Zomerterras geen concurrentie betekent voor de lokale horeca. “Zomerterras is zelf ook getroffen door de coronacrisis, want de pop-up kan de helft minder bezoekers ontvangen én heeft ervoor gekozen om alle activiteiten te laten vallen. Bovendien gaat het hier om een niet-commercieel initiatief dat zich op voldoende afstand bevindt van de andere horecazaken”, gaf de schepen aan.