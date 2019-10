Vijftiger gewond na steekpartij in appartement Alexander Haezebrouck

17 oktober 2019

20u58 0 Waregem Een vijftiger is woensdagavond gewond geraakt toen hij door een andere man werd gestoken in zijn hals met een mes. Dat gebeurde in de Stationsstraat in Waregem. Het slachtoffer kon met een handdoek het bloeden stelpen en vluchtte naar de dichtstbijzijnde nachtwinkel. Hij is ondertussen aan de beterhand.

Het steekincident gebeurde op het appartement van Luc B. in de Stationsstraat in Waregem woensdagavond omstreeks 22 uur. Waarom en hoe de steekpartij precies is gebeurd, is voorlopig onduidelijk. Het slachtoffer werd gestoken in zijn hals maar er werd gelukkig geen slagader geraakt. Luc B. vluchtte daarna zijn appartement uit en liep naar de dichtstbijzijnde nachtwinkel in de straat terwijl hij zijn steekwonde kon bedekken. De uitbater van de nachtwinkel die het slachtoffer ook kent, verwittigde meteen de hulpdiensten. Meteen werd de straat een tijdlang afgezet en Luc B. werd afgevoerd naar het AZ Groeninge in Kortrijk. Even werd gevreesd voor zijn leven, maar het slachtoffer herstelde wonderwel. Hij kon het ziekenhuis woensdagnamiddag alweer verlaten. In de buurt omschrijft iedereen Luc B. als een doodbrave man. “We zien hem hier vaak passeren met zijn hondje”, vertellen buurtbewoners. “Hij zou niemand kwaad doen. Wel heeft Luc jaren geleden een trombose gehad en is sindsdien veel kwetsbaarder geworden. Eigenlijk is het onverantwoord dat hij zonder begeleiding alleen woont.” In het appartement van Luc B. was het de laatste tijd naar verluidt een komen en gaan van mannen die er kwamen drinken, barbecues organiseerden en drugs innamen. Toen de politie woensdagavond binnen kwam in het appartement van de man zou het vol gelegen hebben met drugs. De dader is na de steekpartij weggevlucht, het is onduidelijk of de politie de man al kon arresteren. Het parket wil voorlopig weinig kwijt over de zaak in het belang van het onderzoek.