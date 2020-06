Vijftien dagen rijverbod voor jongeman voor 166 kilometer per uur op E17 in Waregem LSI

05 juni 2020

13u11

Bron: LSI 6 Waregem Een 21-jarige jongeman uit Harelbeke is door de Kortrijkse politierechter veroordeeld tot een boete van 400 euro en een rijverbod van 15 dagen voor een zware snelheidsovertreding. De jonge automobilist moet ook opnieuw slagen voor zijn praktisch rij-examen.

Frederik C. kon op 26 oktober 2019 langs de E17 in Waregem geflitst worden aan 166 kilometer per uur. Hij had zijn wagen nog maar een maand aangekocht. “Hij ziet zijn fout in”, aldus zijn advocaat. Omdat hij nog geen twee jaar geleden pas zijn rijbewijs haalde, was de politierechter verplicht een theoretisch of praktisch rij-examen op te leggen.