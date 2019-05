Vijftien dagen rijverbod voor 184 km/u met oldtimer Porsche LSI

24 mei 2019

12u04

Bron: LSI 0 Waregem De bestuurder van een oldtimer Porsche mag vijftien dagen niet meer met de wagen rijden en moet een boete van 480 euro betalen. Dat besliste de politierechter in Kortrijk.

Bert D. (40) kon op 21 oktober 2018 langs de E17 in Waregem geflitst worden aan 184 km/u. “Hij moest snel naar het restaurant waar hij als kok aan de slag was”, legde zijn advocaat Thomas Vandemeulebroucke uit. Het stemde de politierechter nauwelijks milder. Een week later liep ook automobiliste Vera V. uit Roeselare op die plek langs de snelweg tegen de lamp aan 183 km/u. Zij was op zondagavond op de terugweg van het studentenkot van haar dochter in Gent. De politierechter had ook voor haar vijftien dagen rijverbod en 480 euro boete klaar.