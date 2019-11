Vijf Roemeense inbrekers opgepakt na inbraakpoging in bestelwagen LSI

22 november 2019

13u24

Bron: LSI 4 Waregem Na een inbraakpoging in een bestelwagen in de Kerkstraat in Anzegem zijn in de nacht van donderdag op vrijdag vijf Roemeense verdachten opgepakt.

Een bewoner werd opgeschrikt door het alarm van zijn bestelwagen en merkte op dat er geprobeerd werd om in te breken. Hij zag twee Franse voertuigen wegrijden en verwittigde de politie. Aan de hand van het ANPR-camerasysteem slaagde de politiezone Mira er al snel in om de twee verdachte voertuigen te identificeren. Er volgde een zoekactie en ook politiepatrouilles van andere zones kregen meteen het signalement van de voertuigen. Rond 2.30 uur kruiste een patrouille van de politiezone Vlaamse Ardennen de twee voertuigen. Eén voertuig kon meteen staande gehouden worden. Het tweede voertuig vluchtte weg maar ging in Waregem over de kop. In totaal zaten vijf Roemenen aan boord van de twee voertuigen. Ze konden één voor één ingerekend worden. In één van de voertuigen zat een grote hoeveelheid werkmateriaal. Een deel van het materiaal was afkomstig van een inbraak in een bestelwagen eerder op de nacht in Wortegem-Petegem. De vijf verdachten worden voor de onderzoeksrechter geleid met het oog op hun aanhouding.