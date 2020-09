Vierdejaarsleerling Waregems college coronapositief, drie medeleerlingen in quarantaine LSI

Op de campus College van de Waregemse Sint-Paulusschool heeft een vierdejaarsleerling positief getest op corona. Drie medeleerlingen zitten ondertussen ook in quarantaine.

De besmetting is woensdag op de school gemeld. “Die is buiten de school opgelopen”, bevestigt algemeen directeur Philip Demuynck. “De gevolgen zijn beperkt. Slechts drie andere medeleerlingen zijn als hoogrisicocontact getaxeerd en zitten ondertussen in quarantaine. Dat dit beperkt kan worden, is te danken aan onze klasbubbels en eigen risico-analyse. Voor de verdere werking van de school heeft dit geen gevolgen. We blijven verder werken onder de kleurcode geel.”