Vierdagentickets voor W-Fest met The Human League, OMD en Starship? Het kan tot vanavond in voorverkoop Joyce Mesdag

31 augustus 2020

20u09 0 Waregem Tot vanavond kan je nog vierdagentickets kopen voor het W-Festival in 2021, voor 125 euro. Het festival, dat normaal eerst in mei zou doorgaan, en dan naar augustus werd verplaatst door corona, gaat nu door volgend jaar in Waregem Expo, van donderdag 12 tot zondag 15 augustus.

Grote namen op de affiche zijn Jimmy Somerville van Bronski Beat, The Human League, OMD, Starship en Wet Wet Wet. “Op de komst van Starship zijn we wel fier, want het is al decennia lang geleden dat de Amerikaanse band nog in België te gast was”, zegt Erik De Ridder. “Maar eigenlijk zijn we op de hele affiche apetrots. Corona heeft er voor gezorgd dat de affiche voor volgend jaar nog beter is geworden dan ze oorspronkelijk in mei was geweest. Bovendien zullen de artiesten en festivalgangers een extra grote ‘honger’ hebben naar een goed feestje, dus het wordt top.” Tickets en info: w-festival.com.