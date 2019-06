VIDEO. Verrassende affiche Koerse Feesten bekend. Nieuw op hippische hoogdag: Shetland Pony Race Peter Lanssens

12 juni 2019

08u04 27 Waregem De verrassende affiche van de Waregem Koerse Feesten is bekendgemaakt. Er staan deze keer twee bekende Waregemnaren op. Manon Vandemaele (18), dochter van Virginie Cnudde en Bjorn Vandemaele, haalde de finale van Miss België. Simon Steelant (25) uit Desselgem won de titel van ‘Mister BeNeLux Adventure 2019’, een mannelijk alternatief voor traditionele missverkiezingen.

Ze vormen samen het gezicht van de affiche, met vrouwenhoed voor Manon en tok voor Simon. De Waregem Koerse Feesten vinden van donderdag 22 tot en met woensdag 28 augustus plaats. Meest opvallend is de nieuwe naam voor het festival in het park Casier: Waregem Koerse Music. De concessie is nu in handen van de uitbaters van bar-bistro Baron Casier. Zij staan voor de bar en catering in en werken samen met brouwerij Haacht. Het festival omvat op zaterdag 24 augustus optredens van Delv!s, ’t Hof van Commerce en Discobar Galaxie en op maandag 26 augustus optredens van OT, Laura Tesoro en Regi.

Extra rennen op Waregem Koerse

Hoogtepunt blijft Waregem Koerse. De 172ste editie is op dinsdag 27 augustus in de Gaverbeekhippodroom. De hippische hoogdag begint dit jaar al om 14 uur, met de nieuwe galopkoers Shetland Pony Race, voor kinderen. Ook nieuw om 15.55 uur is de Pro-Am Horse Race for Charity. Waarbij acht bedrijven de kans krijgen om te racen voor een door hen gekozen goed doel. Derde nieuwigheid is de vlakke galopren Waregem St Leger om 19.10 uur. De klassieke rennen blijven uiteraard ook met de Prijs Rallye Waregem, Prijs Jacques du Roy de Blicquy, Prijs Felix De Ruyck, ING Grote Steeple-Chase van Vlaanderen, Grote prijs stad Waregem, prijs Baron Casier, prijs Jean Bouckaert en prijs Jules Storme. Er worden 40.000 toeschouwers verwacht op Waregem Koerse, waaronder 6.500 vip’s. De Koerse Feesten zelf verwachten ruim 100.000 bezoekers. Meer info staat op www.waregemkoersefeesten.be en www.waregemkoerse.be.