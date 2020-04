VIDEO. Sterrenchef Berto en Essevee trakteren zorgverleners op paaslunch: “Ze verdienen het meer dan ooit” Pieterjan Neirynck

12 april 2020

14u25 0 Waregem Ook zorgverleners moeten op Pasen kunnen genieten van een heerlijke maaltijd. Dat was het startpunt voor een actie van voetbalclub Zulte Waregem en Bistro Berto. Samen verdeelden ze zondagmiddag 200 maaltijden in het O.L.V. van Lourdesziekenhuis en woonzorgcentrum De Meers. “We hebben niet veel geslapen afgelopen nacht. Maar onze last verdwijnt in het niets, als je ziet wat het zorgpersoneel klaarspeelt”, vertelt chef-kok David Bertolozzi.

Een stoofpotje van hoevekip met rijst en lentegroentjes. Dat stond er zondagmiddag op het menu voor 200 verpleegkundigen, artsen en andere zorgverleners. Het idee ontstond bij Tony Beeuwsaert, de hoofdaandeelhouder van SV Zulte Waregem. Sterrenchef David Bertolozzi, die Bistro Berto uitbaat in het Regenboogstadion, sprong meteen op de kar. “Mijn vrouw An en ik twijfelden geen seconde om mee te werken. De maaltijden kwamen er naast onze traiteurdienst, dus afgelopen nacht hebben we ons dubbel geplooid om de maaltijden klaar te maken. Toch zijn onze problemen niet te vergelijken met de last op de schouders van het zorgpersoneel”, vertelt de chef.

We serveren dit menu met veel voldoening. Als je ziet hoe hard het zorgpersoneel werkt: ze verdienen het meer dan ooit. An Kint (Bistro Berto)

Zware tijden

Voor de verdeling konden de initiatiefnemers dan weer rekenen op kapitein Davy De fauw en burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V). Hij apprecieert het initiatief. “Het zijn fysiek en emotioneel enorm zware tijden voor ons personeel. Dit is een schitterend gebaar in dit uitzonderlijke paasweekend”, zegt hij. Eenzelfde geluid bij Noël Cierkens, algemeen directeur van het ziekenhuis. “De mensen die in de vuurlinie staat, kunnen nu eens met volle teugen genieten. Pasen is het feest van de hoop. We hopen op beterschap voor de zieken en dat de situatie snel normaliseert”, stelt hij.

Paashaas

Ook aan een dessert ontbrak het niet. De stewards van Zulte Waregem schonken nog eens 150 paashazen in chocolade aan woonzorgcentrum De Meers. Voor de zorgverleners én de bewoners. En Essevee-voorzitter Carl Ballière verklapt dat het daar niet bij blijft. “Eens we opnieuw samen van voetbal kunnen genieten, willen we alle zorgverleners uitnodigen voor een competitiematch in het Regenboogstadion. Een wedstrijd in het teken van de zorg.”

Bekijk de reactie van de zorgverleners in rusthuis De Meers hieronder:



