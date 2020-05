VIDEO. Puffen en zweten tijdens ‘coronaveilige’ buitenlessen van FitStudio Desselgem Pieterjan Neirynck

21 mei 2020

12u29 0 Waregem Sportievelingen kunnen opnieuw hun hart ophalen in de FitStudio van Annelies Valepyn en Virgil Ergo in Desselgem. Het koppel sleurde alle trampolines naar buiten en organiseert nu alle lessen in openlucht. Ook alle ‘personal training’-sessies vinden voortaan buiten plaats.

“Iedereen is blij dat er opnieuw gesport kan worden. Alles gaat zoveel mogelijk buiten door, dus het warme weer is welgekomen. Al is het nu wel een beetje té warm”, zegt Virgil. “De personal training is een wat moeilijker verhaal. We hebben alle klanten opgebeld en 20 procent zou liever nog wat afwachten. Iets waar we absoluut begrip voor hebben.”

Naast afzonderlijke in- en uitgangen, stickers die eraan herinneren om afstand te houden en mondmaskers voor de personeelsleden is ‘ontsmetten, ontsmetten, ontsmetten’ hier de nieuwe realiteit. “We doen dat inderdaad voortdurend", zegt Stef Platteeuw. Hij is stagiair van de opleiding Sport en Bewegen aan de hogeschool Howest in Brugge. “Soms voel ik me meer een poetsman dan een personal trainer”, lacht hij.

Zo gaan de groepslessen er tegenwoordig aan toe:



