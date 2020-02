VIDEO. Massa supportersvlaggen tijdens derby tussen Essevee en KVK Pieterjan Neirynck

29 februari 2020

21u23 2

Een sfeertribune vol supportersvlaggen als extra motivatie voor de spelers van Zulte-Waregem. Dat is een korte samenvatting van #EsseveeVlagt. Al voor de derde keer deelde het Waregemse IT-bedrijf Alfa Solutions vlaggen uit tijdens een belangrijke match. Alles begon in 2018 met de wedstrijd tegen KV Oostende. In januari 2019 volgde dan de actie tijdens de thuiswedstrijd tegen Royal Antwerp. Waar het Waregemse bedrijf vorig jaar nog 500 vlaggen verdeelde, ging het nu voor een recordaantal van 1.000 vlaggen. “Een krachtige ruggesteun voor de spelers”, verklaarde zaakvoerder Piet Detailleur het initiatief. Het Waregemse bedrijf riep ook iedereen op om foto’s van de actie te delen op sociale media onder de hashtag #EsseveeVlagt.

