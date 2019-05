VIDEO. Headliners op dancefestival Hype-O-Dream zijn Bakermat, Henri PFR en Tourist LeMC Peter Lanssens

23 mei 2019

12u53 2 Waregem De line-up van Hype-O-Dream is bekend. De headliners zijn de Nederlandse dj en muziekproducent Bakermat, de Belgische dj Henri PFR en de Belgische hiphop- en kleinkunstartiest Tourist LeMC.

Opvallende namen zijn onder meer het dj-duo en BV’s Kobe Ilsen en Viktor Verhulst en de komst van zanger Willy Sommers. Het populaire dancefestival op zaterdag 13 juli omvat ruim 70 optredens. Het festival verhuist van het middenplein in de Gaverbeekhippodroom naar de weiden van de Weymeerschen aan de Oosterlaan. Op vijf minuten wandelen van het treinstation. De nieuwe site laat toe om de komende edities grootser aan te pakken en de festivalbezoekers extra comfort te bieden. Want Hype-O-Dream blijft maar groeien. Het dancefestival was in 2018 goed voor liefst 22.000 bezoekers. Een kaart kost 48 euro (fee inbegrepen). Die prijs stijgt vanaf 17 juni naar 55,50 euro. Een VIP Dream Pass kost 99,50 euro. Info over het festival staat op www.hype-o-dream.be.