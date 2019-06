VIDEO. Gele strijder van Nick Ervinck bewaakt Boekenplein naast bib Peter Lanssens

23 juni 2019

13u04 8 Waregem Een gele strijder bewaakt voortaan het Boekenplein op de hoek van de Zuiderlaan en de Holstraat. De 4,40 meter hoge sculptuur in gelakt staal van Nick Ervinck (38) werd zondagmiddag onthuld. De beeldende kunstenaar gaf het werk de naam Retmoner. De sculptuur kostte 60.000 euro.

“Het is als een wachter die een onbekend heiligdom beschermt”, zegt Lichterveldenaar Nick Ervinck. “De vorm lijkt op een ongeziene en vreemde strijder uit te toekomst. En de illusie bestaat dat het beeld elk moment in een ander object kan transformeren. Het monument zal jong en oud aanspreken en stimuleren. Ik vestig zo de aandacht op wat nadenken over en verbeelden van een toekomst kan zijn. Het is spelen met fictieve toekomstbeelden.”

780 leerlingen

Het projectvoorstel van Nick Ervinck werd door een commissie geselecteerd. De commissie bestond uit artistieke experten en vertegenwoordigers van de stad. Nick Ervinck is dan ook niet aan zijn proefstuk toe. Zijn werken, bekend om hun gele kleur en organische vormen, zijn in binnen- en buitenland te zien. Hij maakt ook veel gebruik van de 3D-printtechniek. Leuk weetje nog: 780 leerlingen uit het Waregemse basisonderwijs lieten zich inspireren door het werk van Nick Ervinck. Ze knutselden in de klas massaal gele beeldjes in elkaar. Die zijn te bezichtigen in de bibliotheek, naast strijder Retmoner.