VIDEO. Desselgemse straat houdt muzikaal applausmoment voor hulpverleners Pieterjan Neirynck

23 maart 2020

21u01 0 Waregem In de Duifbroek in Desselgem weerklonk maandagavond ‘Heal The World’ van Michael Jackson. De buren hebben er het dagelijkse applaus omgetoverd tot een sfeervol en muzikaal moment, inclusief lichtjes. En, zoals het hoort, bleef iedereen op veilige afstand van elkaar.

Het idee is afkomstig van Gudrun Vandoorne en Bruno Delrue, de uitbaters van Brasserie ‘t Gaverhopke uit Nieuwenhove. Zij wonen zelf ook in de straat. “Al sinds de eerste dag nemen we deel aan het applausmoment om 20.00 uur ‘s avonds. Enerzijds voor mijn zus, die in de straat woont, anderzijds voor alle werkende buren. Maar eigenlijk voor iedereen die nu nog moet werken, in tijden van corona”, vertelt ze. De eerste avond stonden er vijf buren buiten, de volgende avond al wat meer en ook nu wordt het telkens nog iets spectaculairder. “Zondagavond hebben we ‘You’ll Never Walk Alone’ gedraaid en dat was blijkbaar hoorbaar tot in Beveren-Leie. Vanmorgen heb ik dan een oproep op de Facebookpagina van onze wijk gezet. Iemand suggereerde ‘Heal The World’, dus dan speelden we dat nummer. Ondanks alle miserie is het wel een tof moment. En of we voldoende afstand houden? Uiteraard, elk gezin blijft braaf op de oprit of aan de voordeur staan.”