VIDEO. Compact Disk Dummies bezorgen nieuw album met de fiets aan huis Pieterjan Neirynck

04 mei 2020

21u55 0 Waregem In de aanloop naar de lancering van hun tweede album, pakken de Compact Disk Dummies uit met een opvallende actie. De Desselgemse broers zijn van plan om enkele exemplaren van ‘Neon Fever Dream’ met de fiets aan huis te leveren.

Eerst zou het nieuwe album van Lennert en Janus Coorevits op 3 april verschijnen. Maar eind maart lieten de broers weten dat de release uitgesteld werd tot 15 mei. Een nieuw uitstel komt er niet, maar de coronacrisis bemoeilijkt nog altijd de promotie van het album. “Normaal gezien waren wij overal te lande al aan het optreden, ter promotie van onze plaat. Helaas kan dat nu niet. Maar we dachten: als jullie niet naar ons kunnen komen, komen wij naar jullie”, vertellen de Compact Disk Dummies in een filmpje op hun Facebookpagina. En dat mag je gerust letterlijk nemen. Iedereen die de cd of vinyl van ‘Neon Fever Dream’ bestelt, maakt kans om zijn of haar exemplaar thuis geleverd te krijgen door de broers, onder de toepasselijke naam ‘Deliverdummies’.

Bekijk de video hieronder:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.