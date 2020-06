VIDEO: Auto tuimelt van E17 in Waregem na klapband Alexander Haezebrouck

04 juni 2020

15u44 0 Waregem Op de E17 ter hoogte van Waregem tuimelde een auto donderdagnamiddag omstreeks 13.45 uur van de weg na een klapband. De bestuurder kwam met de schrik vrij, zijn echtgenote raakte lichtgewond. “We hoorden een knal en daarna gingen we over de kop”, vertelt de bestuurder uit Zwevegem.

De 47-jarige bestuurder uit Zwevegem was samen met zijn echtgenote onderweg naar Gent toen het donderdagmiddag op de E17 ter hoogte van Waregem plots mis ging. “We hoorden plots een luide knal van een klapband”, vertelt bestuurder Mohamed Benmessaoud El Mchachti. “Daarna week de auto uit naar rechts en ik kon niet meer bijsturen.” Het koppel ging met hun Ford over de kop, nam enkele paaltjes mee en belandde uiteindelijk op een weide naast de E17. “Zelf ben ik niet gewond geraakt, maar mijn echtgenote heeft wel pijn aan haar arm”, vertelt Mohamed. “Wellicht door het tuimelen. Dit was enorm hard schrikken. Het is de eerste keer dat ons zoiets overkomt en hopelijk ook de laatste keer.” De auto van het koppel liep zware schade op en moest getakeld worden. Door het ongeval was de rechterrijstrook een tijdlang afgesloten voor het verkeer.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.