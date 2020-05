Video-aangiftes vanaf maandag mogelijk voor inwoners van politiezone Mira LSI

20 mei 2020

17u49

Bron: LSI 0 Waregem Inwoners van Waregem en andere gemeenten van de politiezone Mira zoals Zwevegem, Spiere-Helkijn, Avelgem en Anzegem zullen vanaf maandag 25 mei bepaalde aangiftes vanuit hun woning via een videogesprek kunnen doen. De coronacrisis bracht het project in een stroomversnelling. “We zijn trots dat we dat als eerste en tot nu enige politiedienst in België kunnen aanbieden”, klinkt het.

Op 1 mei 2019 startte de zone al met het organiseren van aangiften op afspraak over de volledige zone. Dit zorgde voor een betere planning, mindere wachtrijen en een betere voorbereiding van de dossiers. De burger moest zich wel nog steeds tot bij één van de onthaalpunten begeven op de dag van de afspraak. Er was ook al enkele jaren de mogelijkheid tot digitale aangifte via police-on-web.be, maar dit enkel voor een beperkt aantal aangiften waarbij standaardgegevens worden doorgegeven.

Corona stroomversnelling

“Reeds van bij de opstart van het onthaal op afspraak werd er gedacht aan een systeem om nog meer en complexere aangiften te kunnen doen van thuis uit, waarbij er ook interactie kon zijn tussen aangever en politieambtenaar”, aldus Michael Vandenheede van de politiezone Mira. “De veiligheidsmaatregelen in het kader van Covid 19 hebben ervoor gezorgd dat het project in een stroomversnelling terecht kwam. Samen met de firma MapPoint die ook het onthaal op afspraak voor de zone MIRA heeft geïmplementeerd wordt nu het video onthaal opgestart. Het onthaal met videoverhoor heeft veel voordelen: geen verplaatsing nodig, geen risico op besmetting dus, geen wachttijden, een ruimer pakket van aangiften dan bij police-on-web, een face to face gesprek met lichaamstaal is persoonlijker,...”

Digitale weg

Korpschef Frederik Vandecasteele: “Met het invoeren van video – onthaal gaan wij verder op de ingeslagen weg van het maximaal digitaliseren van het korps om zo personeel en tijd vrij te maken voor meer aanwezigheid in het straatbeeld. Het korps wil hiermee op kop blijven in deze snel veranderende maatschappij. Op zeer korte tijd werden een aantal belangrijke stappen gezet in de digitalisering: het gebruik van ANPR camera’s op vaste plaatsen maar ook mobiel, het werken met mobile office zodat de inspecteur in zijn combi dezelfde administratieve mogelijkheden heeft als op zijn bureel, het onthaal op afspraak, nu het video – onthaal en op zeer korte termijn de korps brede implementatie van Focus zodat iedere politieambtenaar op om het even welke plaats, op om het even welk tijdstip en met om het even welke device de nodige politionele databanken kan raadplegen en gebruiken. Door het video onthaal leveren we ook aan de burger een betere service. Stilstaan is achteruitgaan.”