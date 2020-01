Versnelde omschakeling naar ledverlichting: 1.298 straatlampen energiezuinig tegen eind 2021 Peter Lanssens

31 januari 2020

11u47 0 Waregem Waregem vervangt 1.298 straatlampen door ledverlichting tegen eind 2021. De stad kwam vorig jaar tot een akkoord met netbedrijf Fluvius voor een versnelde ombouw van de openbare verlichting. De aanpak voor 2020 en 2021 ligt nu vast.

1.298 armaturen, die met lagedruknatriumlampen werken, worden vervangen door LED. De deelgemeenten komen dit jaar het eerst aan de beurt met 151 lampen in Beveren-Leie, 228 lampen in Desselgem en 147 lampen in Sint-Eloois-Vijve. In Waregem zelf worden 672 stuks vervangen, in 2021. De andere 100 te vervangen armaturen zitten al in lopende dossiers zoals de heraanleg van de Zuiderlaan, de parking in de Meersstraat, de heraanleg van de Franklin Rooseveltlaan en de Felix Verhaeghestraat. Tegen 2030 moeten alle 7.793 verlichtingstoestellen in Groot-Waregem aangepast zijn.