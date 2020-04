Exclusief voor abonnees Verslagenheid groot na ongeval met wielertoerist: “Een mens zo puur als Mario, die vind je niet gauw” Hans Verbeke

07 april 2020

19u42 104 Waregem Mario Garsy (49) uit Desselgem is dinsdagvoormiddag tijdens een fietstocht met een vriend om het leven gekomen bij een ongeval. Mario Garsy (49) uit Desselgem is dinsdagvoormiddag tijdens een fietstocht met een vriend om het leven gekomen bij een ongeval. In Dadizele belandde de man onder de aanhangwagen van een tractor . “Ik kan het nauwelijks vatten dat Mario er niet meer is”, zegt zijn echtgenote Nathalie. “Niemand die positiever in het leven stond dan hij, altijd kon hij me meenemen in zijn enthousiasme.”

Nathalie Opsommer (48) was dinsdag uit werken toen de politie haar probeerde te bereiken met het slechte nieuws. “Toen ik thuis kwam, stond iemand van slachtofferhulp me op te wachten”, vertelt de vrouw. “Het was onwezenlijk en het dringt nog niet tot me door dat ik Mario moet afgeven.” Ook zoon Gilles, die overmorgen 17 jaar wordt, is er het hart van in. “Deze morgen zat Mario hier nog aan de keukentafel, voor zijn kommetje granola”, zegt Nathalie. “Hij keek er echt naar uit om te gaan fietsen. Een rit van 90 kilometer stond op het programma.”

