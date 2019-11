Vermiste Waregemnaar gezond en wel weer terecht VHS

06 november 2019

16u08 1 Waregem Xavier De Snoeck, de 53-jarige man die spoorloos was sinds maandag, is weer opgedoken. Dat meldt de politie.

Van de 53-jarige Waregemnaar was geen spoor meer nadat hij maandagnamiddag rond 14 uur zijn woning langs de Zultseweg in Waregem verliet. Eerder was de man ook al eens vermist maar toen kon hij getraceerd worden via zijn smartphone. Dinsdag werd een opsporingsbericht verspreid, een dag later meldt de politie van de zone Mira dat de man weer terecht is. Hij verkeert in goede gezondheid.