Vermist sinds maandagnamiddag: wie zag Xavier De Snoeck (53)? VHS

05 november 2019

19u27 0 Waregem Politie, vrienden en familie zijn op zoek naar de 53-jarige Xavier Desnoeck. Maandagnamiddag 4 november verliet de man rond 14 uur zijn woning langs de Zultseweg in Waregem. Sindsdien ontbreekt van hem elk spoor.

Xavier Desnoeck is 1,75 meter groot en normaal gebouwd. Hij heeft een grijs baardje, een zwarte snor en is kaal. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een zwarte broek, een donkerblauwe trui en werkschoenen. Xavier verplaatst zich met een witte Renault Kangoo (bouwjaar 2008) met nummerplaat 1-LSB-639. Eerder verdween de man ook al eens spoorloos, toen kon hij getraceerd worden via zijn mobiele telefoon. Wie meer informatie heeft over de vermiste of weet waar hij verblijft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu.