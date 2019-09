Verkeershinder in Holstraat door komst nieuwe verlichtingspalen Peter Lanssens

24 september 2019

16u00 2

Er is tot en met woensdag 25 september verkeershinder in de Holstraat in Waregem. Waar Fluvius op een strook tussen de Rooseveltlaan en de Zuiderlaan nieuwe straatverlichtingspalen plaatst. Hierdoor is er tijdens de werken geen verkeer mogelijk van rotonde ‘t Leeuwke richting de Zuiderlaan. Gemotoriseerde voertuigen rijden lokaal om via de Rooseveltlaan, Vredestraat en Verbindingsweg, naar de Zuiderlaan. Fietsers kunnen de trage weg tussen de Zuiderlaan en Potegemstraat als omleidingsweg gebruiken.