Verjaardagspinten komen automobilist duur te staan: drie maanden rijverbod en fikse boete VHS

19 september 2019

18u25 0 Waregem Michiel V. (28) uit Waregem zal zich niet licht zijn verjaardag in 2018 vergeten. Na enkele pinten, samen met vrienden in het jeugdhuis, reed hij ’s avonds naar huis. In de verboden rijrichting weliswaar én voor de ogen van de politie. Het levert hem drie maanden rijverbod op en een fikse boete.

V. zat op het beklaagdenbankje in de politierechtbank voor twee verschillende dossiers van intoxicatie. Maar in één zaak kreeg hij de vrijspraak. In het andere dossier was geen twijfel mogelijk en volgde wél een veroordeling. Michiel V. kreeg een rijverbod van drie maanden (waarvan één met uitstel) en een effectieve boete van 1.600 euro omdat hij betrapt werd op rijden onder invloed. Dat gebeurde overigens niet voor het eerst.

Twee pinten en een zwaar bier

“Mijn cliënt was op een avond in de week gaan voetballen”, stak zijn advocaat van wal. “Uitzonderlijk was hij met de wagen gekomen. Zijn plan om na de training onmiddellijk weer naar huis te rijden, liet hij varen toen enkele van zijn vrienden er op aandrongen om samen in het jeugdhuis een glas te gaan drinken. De volgende dag was hij immers jarig. In het jeugdhuis dronk hij twee pinten en een zwaar bier. Bij z’n vertrek naar huis reed hij echter in de verboden rijrichting. Een politiepatrouille was daar getuige van en zette hem aan de kant.” Als V. op termijn z’n rijbewijs wil terugkrijgen, moet hij eerst z’n theoretisch en praktisch rijexamen overdoen. Hij moet ook medische en psychologische proeven doorstaan. Hoewel de rechter dat wettelijk gezien kon, legde hij de Waregemnaar geen alcoholslot op.